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«Настоящий боец». Дементьев — о семи силовых приёмах Овечкина в матче с «Монреалем»

«Настоящий боец». Дементьев — о семи силовых приёмах Овечкина в матче с «Монреалем»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о силовой игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-0).

— Сегодня Овечкин сделал семь силовых приёмов. Александр уже перестроился на кубковый хоккей, где нет места прокату?
— Игры на вылет – совершенно другой хоккей. Когда бьёшь ты, бьют тебя, это затрачивает огромное количество сил и энергии. Поэтому прекрасно понимаю, что имел в виду Александр, говоря о регулярном чемпионате и плей-офф. Здесь проигрыш может говорить об окончании сезона. Овечкин как настоящий боец продолжает делать всё для победы команды, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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