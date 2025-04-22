The Athletic не включил Никиту Кучерова в тройку главных претендентов на «Харт Трофи»

Североамериканский портал The Athletic провёл опрос среди своих сотрудников касаемо главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Первое место в опросе занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с 44,1%. Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль с 38,2%, на третьей строчке — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 17,6%.

Отметим, что в списке отсутствует российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который выиграл «Арт Росс Трофи» как лучшим бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025.