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Дементьев высказался о камбэке «Монреаля» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтоном»

Дементьев высказался о камбэке «Монреаля» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтоном»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о камбэке «Монреаль Канадиенс» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

— «Вашингтон» сегодня упустил преимущество в две шайбы, как это воспринимать: как тревожный звонок или преодоление трудностей с самого начала, что поможет в будущем?
— У любой команды, попавшая в плей-офф, есть возможность выиграть Кубок Стэнли. Мы знаем, что «Монреаль» — та организация, которая может удивить, в 2021 году они дошли до финала, запрыгнув в последний вагон. Ничего удивительного в этом нет, они стараются, играют. Любого соперника нужно уважать, невзирая на тот результат, который они показали в регулярном чемпионате, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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