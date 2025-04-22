Дементьев высказался о камбэке «Монреаля» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтоном»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о камбэке «Монреаль Канадиенс» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).

— «Вашингтон» сегодня упустил преимущество в две шайбы, как это воспринимать: как тревожный звонок или преодоление трудностей с самого начала, что поможет в будущем?

— У любой команды, попавшая в плей-офф, есть возможность выиграть Кубок Стэнли. Мы знаем, что «Монреаль» — та организация, которая может удивить, в 2021 году они дошли до финала, запрыгнув в последний вагон. Ничего удивительного в этом нет, они стараются, играют. Любого соперника нужно уважать, невзирая на тот результат, который они показали в регулярном чемпионате, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.