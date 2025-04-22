Дементьев высказался о камбэке «Монреаля» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтоном»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о камбэке «Монреаль Канадиенс» с 0:2 в третьем периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).
— «Вашингтон» сегодня упустил преимущество в две шайбы, как это воспринимать: как тревожный звонок или преодоление трудностей с самого начала, что поможет в будущем?
— У любой команды, попавшая в плей-офф, есть возможность выиграть Кубок Стэнли. Мы знаем, что «Монреаль» — та организация, которая может удивить, в 2021 году они дошли до финала, запрыгнув в последний вагон. Ничего удивительного в этом нет, они стараются, играют. Любого соперника нужно уважать, невзирая на тот результат, который они показали в регулярном чемпионате, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 22 апреля 2025
-
16:46
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:03
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:00
-
12:42
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:28
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:33
-
10:27
-
10:11
-
09:53
-
09:40
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:42