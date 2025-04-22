Карбери о травме защитника «Кэпиталз» Алексеева: нужна серьёзная стоматологическая помощь

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российскому защитнику Александру Алексееву «потребуется серьёзная стоматологическая помощь». Россиянин получил удар клюшкой по лицу в концовке третьего периода первого матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

Инцидент произошёл в последней двадцатиминутке игры, когда форвард «Монреаля» Джейк Эванс выбрасывал шайбу из зоны и попал клюшкой по Алексееву. Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение. Алексеев вернулся на лёд в овертайме.

В текущем сезоне Алексеев провёл восемь встреч в составе «Кэпиталз».