Карбери о травме защитника «Кэпиталз» Алексеева: нужна серьёзная стоматологическая помощь
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российскому защитнику Александру Алексееву «потребуется серьёзная стоматологическая помощь». Россиянин получил удар клюшкой по лицу в концовке третьего периода первого матча серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp) 2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09 2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp) 2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45 3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26
Инцидент произошёл в последней двадцатиминутке игры, когда форвард «Монреаля» Джейк Эванс выбрасывал шайбу из зоны и попал клюшкой по Алексееву. Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение. Алексеев вернулся на лёд в овертайме.
В текущем сезоне Алексеев провёл восемь встреч в составе «Кэпиталз».
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