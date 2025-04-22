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DailyFaceoff назвал вратаря Александра Георгиева одним из главных разочарований сезона

DailyFaceoff назвал вратаря Александра Георгиева одним из главных разочарований сезона
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DailyFaceoff назвал вратаря Александра Георгиева одним из главных разочарований сезона. Россиянин начинал регулярный сезон-2024/2025 в составе «Колорадо Эвеланш», а затем был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».

«В преддверии сезона ожидания от Георгиева были, мягко говоря, неоднозначными. Два года назад у него было 40 побед, а в прошлом сезоне он подкрепил это 38 победами. Но в сезоне-2023/2024 он боролся с проблемами, и «Эвс» выиграли матчи, несмотря на несколько ужасных встреч вратаря. Георгиев был просто ужасен в начале сезона, одержав восемь побед в 18 матчах с 87,4% отражённых бросков, прежде чем его обменяли в «Шаркс», занимающие последнее место. В тот момент у Георгиева появилась возможность показать себя в слабой команде и, возможно, спасти свою карьеру, как это сделал Маккензи Блэквуд. Хорошие вратари всё ещё могут выступать в плохих командах — просто спросите Блэквуда.

Вместо этого Георгиев показал схожие результаты в «Сан-Хосе» и был переигран новичком Ярославом Аскаровым с большим отрывом. «Шаркс» уже сообщили Георгиеву, что не продлят с ним контракт, и кажется, что его дни в НХЛ могут закончиться. Когда-то Георгиев считался молодым вратарём с блестящим будущим. Но в свои 29 лет вратарь болгарского происхождения, похоже, утратил всякую уверенность. Возможно, какая-то команда подпишет с ним контракт менее чем за $ 1 млн, даст ему роль запасного и посмотрит, что он может сделать без серьёзного давления. Но прошло уже много времени с тех пор, как Георгиев мог положительно влиять на игру, и это может стоить ему будущих возможностей», — говорится в статье Dailyfaceoff.

Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.

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