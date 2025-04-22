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Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари выбыл до конца сезона из-за травмы
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Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Фехервари получил травму правого колена во время игры 15 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Игрок обороны вчера, 21 апреля, успешно перенёс операцию по восстановлению мениска и пропустит оставшуюся часть плей-офф.

В текущем сезоне словацкий защитник провёл 81 матч, в которых набрал 25 очков — забросил пять шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+18».

Напомним, «Вашингтон» выиграл первую встречу серии первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Второй матч состоится в ночь на 24 апреля.

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