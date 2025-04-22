Дементьев — о Кузьменко: отсутствие контракта придаёт ему стимул показать себя

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко в своём первом матче плей-офф в карьере. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5).

«Я очень рад за тот уровень хоккея, который он показывает на текущий момент. Нельзя забывать, что было много разговоров о том, что он якобы возвращается в Россию. Но то, как он играет, говорит о том, что он зарабатывает

очки в свою копилку для обсуждения следующего контракта. Отсутствие соглашения придаёт ему стимул показать себя с самой лучшей стороны», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.