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Дементьев — о Кузьменко: отсутствие контракта придаёт ему стимул показать себя

Дементьев — о Кузьменко: отсутствие контракта придаёт ему стимул показать себя
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко в своём первом матче плей-офф в карьере. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43     5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56     5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32     6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18    

«Я очень рад за тот уровень хоккея, который он показывает на текущий момент. Нельзя забывать, что было много разговоров о том, что он якобы возвращается в Россию. Но то, как он играет, говорит о том, что он зарабатывает
очки в свою копилку для обсуждения следующего контракта. Отсутствие соглашения придаёт ему стимул показать себя с самой лучшей стороны», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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