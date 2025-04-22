Дементьев — о Кузьменко: отсутствие контракта придаёт ему стимул показать себя
Поделиться
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко в своём первом матче плей-офф в карьере. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp) 2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27 3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47 4:0 Дано (Байфилд) – 37:43 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54 4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19 5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp) 5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43 5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56 5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32 6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18
«Я очень рад за тот уровень хоккея, который он показывает на текущий момент. Нельзя забывать, что было много разговоров о том, что он якобы возвращается в Россию. Но то, как он играет, говорит о том, что он зарабатывает
очки в свою копилку для обсуждения следующего контракта. Отсутствие соглашения придаёт ему стимул показать себя с самой лучшей стороны», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2025
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:46
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:03
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:00
-
12:42
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:28
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:33
-
10:27
-
10:11
-
09:53
-
09:40
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:15