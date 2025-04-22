«Всё та же старая заноза в заднице». Маршан рассказал о своей игре за «Флориду»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан заявил, что не менял свой стиль игры после перехода из «Бостон Брюинз», где он провёл всю карьеру в НХЛ.

«Думаю, для меня самое главное — просто не пытаться быть кем-то другим, отличным от того, кем я был. Что мне в любом случае трудно сделать. В игре я остаюсь самим собой, я не могу это изменить. Много говорю в раздевалке и на скамейке запасных, пытаюсь вести за собой. Поэтому просто постараюсь делать то, что всегда делал, и не меняться. Думаю, что именно здесь вы попадаете в неприятности, когда приходите в новые команды, пытаясь измениться, чтобы играть по-другому, и это ошибка, которую я не хочу совершать, — пытаться измениться, чтобы подстроиться под новую команду. Так что это то, что я собираюсь попытаться сделать, просто быть собой. Всё та же старая заноза в заднице», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Маршан сыграл за «Флориду» 10 матчей и набрал 4 (2+2) очка.