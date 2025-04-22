Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Ак Барсом». Встреча пройдёт сегодня, 22 апреля, в Казани и начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу бело-голубых.

— Возможно ли в шестом матче серии увидеть что-то принципиально новое?

— Вполне возможно. История знает много разных игр, в которых у одних получалось всё, у других ничего, когда вообще бескомпромиссная игра идёт. Всё может быть. Игра может быть очень открытой, может быть закрытой. Зависит от того, как всё на льду будет складываться.

— Опыт совместной работы с Анваром Гатиятулиным в одном тренерском штабе как-то помогает вам в этой серии?

— Да мы все знаем друг друга уже давно. Вопрос в другом — мы-то знаем, но на льду всё игроки делают.

— «Динамо» ни разу не выигрывало четыре матча подряд в серии. Что будете делать, чтобы переломить эту тенденцию?

— Больше забивать, меньше пропускать! — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.