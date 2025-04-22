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Алексей Кудашов поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Ак Барсом»

Алексей Кудашов поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Ак Барсом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Ак Барсом». Встреча пройдёт сегодня, 22 апреля, в Казани и начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 0
Динамо М
Москва

— Возможно ли в шестом матче серии увидеть что-то принципиально новое?
— Вполне возможно. История знает много разных игр, в которых у одних получалось всё, у других ничего, когда вообще бескомпромиссная игра идёт. Всё может быть. Игра может быть очень открытой, может быть закрытой. Зависит от того, как всё на льду будет складываться.

— Опыт совместной работы с Анваром Гатиятулиным в одном тренерском штабе как-то помогает вам в этой серии?
— Да мы все знаем друг друга уже давно. Вопрос в другом — мы-то знаем, но на льду всё игроки делают.

— «Динамо» ни разу не выигрывало четыре матча подряд в серии. Что будете делать, чтобы переломить эту тенденцию?
— Больше забивать, меньше пропускать! — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.

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