Плющев: «Вашингтон» себя покажет в плей-офф, учитывая, что в их составе великий Овечкин
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «Вашингтон» успешно выступит в плей-офф НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), забив победный гол в овертайме.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp) 2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09 2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp) 2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45 3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26
«Если бы это был кто-то другой, то такая игра меня поразила бы, но, так как это Александр Овечкин, я вообще не удивлён отличной игрой. Я думаю, «Вашингтон» себя покажет, учитывая, что в их составе великий Овечкин. Болеть буду за него, хотя в «Монреале» тоже есть наши ребята. Хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие болельщикам», — приводит слова Плющева «Советский спорт».
Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2025
-
19:55
-
19:24
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:46
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:03
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:00
-
12:42
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:28
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:33
-
10:27
-
10:11
-
09:53
-
09:40