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Плющев: «Вашингтон» себя покажет в плей-офф, учитывая, что в их составе великий Овечкин

Плющев: «Вашингтон» себя покажет в плей-офф, учитывая, что в их составе великий Овечкин
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «Вашингтон» успешно выступит в плей-офф НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), забив победный гол в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

«Если бы это был кто-то другой, то такая игра меня поразила бы, но, так как это Александр Овечкин, я вообще не удивлён отличной игрой. Я думаю, «Вашингтон» себя покажет, учитывая, что в их составе великий Овечкин. Болеть буду за него, хотя в «Монреале» тоже есть наши ребята. Хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие болельщикам», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.

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