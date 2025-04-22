Плющев: «Вашингтон» себя покажет в плей-офф, учитывая, что в их составе великий Овечкин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «Вашингтон» успешно выступит в плей-офф НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), забив победный гол в овертайме.

«Если бы это был кто-то другой, то такая игра меня поразила бы, но, так как это Александр Овечкин, я вообще не удивлён отличной игрой. Я думаю, «Вашингтон» себя покажет, учитывая, что в их составе великий Овечкин. Болеть буду за него, хотя в «Монреале» тоже есть наши ребята. Хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие болельщикам», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.