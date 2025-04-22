Форвард «Оттавы» отреагировал на оскорбления фанатов «Торонто» в адрес Брэди Ткачука

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру отреагировал на оскорбления фанатов «Торонто Мэйпл Лифс» в адрес Брэди Ткачука по ходу первой встречи серии плей-офф. Болельщики скандировали «Брэди, отстой!»

«По моему мнению, это комплимент для Брэди. Я думаю, что они не скандировали бы это, если бы он реально был отстоем. Когда я был капитаном «Филадельфии», меня тоже освистывали в Питтсбурге. Если честно, это были лучшие матчи, в которых я принимал участие», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.

Вторая встреча серии пройдёт в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Торонто». Первый матч завершился в пользу «листьев» со счётом 6:2.