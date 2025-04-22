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Форвард «Оттавы» отреагировал на оскорбления фанатов «Торонто» в адрес Брэди Ткачука

Форвард «Оттавы» отреагировал на оскорбления фанатов «Торонто» в адрес Брэди Ткачука
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру отреагировал на оскорбления фанатов «Торонто Мэйпл Лифс» в адрес Брэди Ткачука по ходу первой встречи серии плей-офф. Болельщики скандировали «Брэди, отстой!»

«По моему мнению, это комплимент для Брэди. Я думаю, что они не скандировали бы это, если бы он реально был отстоем. Когда я был капитаном «Филадельфии», меня тоже освистывали в Питтсбурге. Если честно, это были лучшие матчи, в которых я принимал участие», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.

Вторая встреча серии пройдёт в ночь на 23 апреля на домашней площадке «Торонто». Первый матч завершился в пользу «листьев» со счётом 6:2.

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НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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