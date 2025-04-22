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«Динамо» ведёт у «Ак Барса» со счётом 4:0 после второго периода в шестом матче серии

«Динамо» ведёт у «Ак Барса» со счётом 4:0 после второго периода в шестом матче серии
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». После второго периода счёт — 4:0 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Сикура (Комтуа, Джиошвили) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)    

Стартовый вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён после двух пропущенных шайб с трёх бросков хоккеистов соперника. На 10-й минуте встречи в игру вступил Тимур Билялов, начинавший все предыдущие матчи серии с «Динамо». Голами в составе московской команды отметились Дилан Сикура и Джордан Уил. Во втором периоде «Динамо» забило ещё два гола — авторами стали Максим Комтуа и Артём Ильенко.

Напомним, первые две встречи серии выиграл «Ак Барс», затем «Динамо» одержало три победы и ведёт со счётом 3-2.

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