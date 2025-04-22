«Динамо» ведёт у «Ак Барса» со счётом 4:0 после второго периода в шестом матче серии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». После второго периода счёт — 4:0 в пользу «Динамо».

Стартовый вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён после двух пропущенных шайб с трёх бросков хоккеистов соперника. На 10-й минуте встречи в игру вступил Тимур Билялов, начинавший все предыдущие матчи серии с «Динамо». Голами в составе московской команды отметились Дилан Сикура и Джордан Уил. Во втором периоде «Динамо» забило ещё два гола — авторами стали Максим Комтуа и Артём Ильенко.

Напомним, первые две встречи серии выиграл «Ак Барс», затем «Динамо» одержало три победы и ведёт со счётом 3-2.