Морис рассказал, когда примет решение по участию Мэттью Ткачука в первом матче с «Тампой»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что участие нападающего Мэттью Ткачука в первой встрече серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет принято после предматчевой разминки. Форвард принял участие в тренировке команды накануне встречи. Первая игра серии состоится в ночь на 23 апреля.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ткачук тренировался во втором звене с Сэмом Беннеттом и Мэки Самоскевичем. Форвард находится в списке травмированных с начала марта из-за проблем с паховыми мышцами.
Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не вышел в первой встрече «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.
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