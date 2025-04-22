Морис рассказал, когда примет решение по участию Мэттью Ткачука в первом матче с «Тампой»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что участие нападающего Мэттью Ткачука в первой встрече серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет принято после предматчевой разминки. Форвард принял участие в тренировке команды накануне встречи. Первая игра серии состоится в ночь на 23 апреля.

Ткачук тренировался во втором звене с Сэмом Беннеттом и Мэки Самоскевичем. Форвард находится в списке травмированных с начала марта из-за проблем с паховыми мышцами.

Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не вышел в первой встрече «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.