Московское «Динамо» разгромило «Ак Барс» в Казани и вышло в 1/2 финала Кубка Гагарина

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и прошли в полуфинал Кубка Гагарина.

Стартовый вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён после двух пропущенных шайб с трёх бросков хоккеистов соперника. На 10-й минуте встречи в игру вступил Тимур Билялов, начинавший все предыдущие матчи серии с «Динамо». Голами в составе московской команды отметились Дилан Сикура и Джордан Уил. Во втором периоде «Динамо» забило ещё два гола — авторами стали Максим Комтуа и Артём Ильенко. В третьем периоде Комтуа оформил дубль. В середине периода шайбу в составе «Ак Барса» забросил Митчелл Миллер. Голом в пустые ворота хет-трик оформил Комтуа.

В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» встретится с «Трактором». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.