В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и прошли в полуфинал Кубка Гагарина.

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф одолели минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались на стадии второго раунда плей-офф. В четырёх играх победу одержал «Трактор».