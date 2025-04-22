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В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором»

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и прошли в полуфинал Кубка Гагарина.

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф одолели минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались на стадии второго раунда плей-офф. В четырёх играх победу одержал «Трактор».

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