Московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и пробились в полуфинал Кубка Гагарина. «Динамо» впервые за 12 лет вышло в 1/2 Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5) 0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5) 0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4) 0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5) 0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5) 1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5) 1:6 Комтуа – 54:56 (en)
В предыдущий раз бело-голубые выходили в 1/2 финала в сезоне-2012/2013. В тот сезон «Динамо» стало обладателем Кубка Гагарина, одолев «Трактор» в финальной серии в шести встречах.
В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф обыграли минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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