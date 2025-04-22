Московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и пробились в полуфинал Кубка Гагарина. «Динамо» впервые за 12 лет вышло в 1/2 Кубка Гагарина.

В предыдущий раз бело-голубые выходили в 1/2 финала в сезоне-2012/2013. В тот сезон «Динамо» стало обладателем Кубка Гагарина, одолев «Трактор» в финальной серии в шести встречах.

В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф обыграли минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.