В КХЛ установлен рекорд результативности в матчах второго раунда Кубка Гагарина
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Третья шайба нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа в ворота «Ак Барса» (6:1) стала 130-й во втором раунде Кубка Гагарина – 2025, что стало рекордом для этой стадии плей-офф. Предыдущее лучшее достижение было установлено в 2011 году, когда команды забросили 129 шайб в 24 матчах.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5) 0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5) 0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4) 0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5) 0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5) 1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5) 1:6 Комтуа – 54:56 (en)
Напомним, во втором раунде плей-офф остались незавершёнными ещё две серии: «Салават Юлаев» — «Спартак» и «Локомотив» — «Авангард». В этих сериях состоятся седьмые встречи. Оба решающих матча пройдут завтра, 23 апреля.
В серии между «Трактором» и минским «Динамо» победу в пяти встречах одержали челябинцы. Московское «Динамо» в шести матчах обыграло «Ак Барс».
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