В КХЛ установлен рекорд результативности в матчах второго раунда Кубка Гагарина

Третья шайба нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа в ворота «Ак Барса» (6:1) стала 130-й во втором раунде Кубка Гагарина – 2025, что стало рекордом для этой стадии плей-офф. Предыдущее лучшее достижение было установлено в 2011 году, когда команды забросили 129 шайб в 24 матчах.

Напомним, во втором раунде плей-офф остались незавершёнными ещё две серии: «Салават Юлаев» — «Спартак» и «Локомотив» — «Авангард». В этих сериях состоятся седьмые встречи. Оба решающих матча пройдут завтра, 23 апреля.

В серии между «Трактором» и минским «Динамо» победу в пяти встречах одержали челябинцы. Московское «Динамо» в шести матчах обыграло «Ак Барс».