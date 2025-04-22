Лу Ламорелло покинет пост генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс»

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» объявил сегодня, 22 апреля, что контракт 82-летнего Лу Ламорелло в качестве президента и генерального менеджера не будет продлён. С этого момента операционный партнёр Джон Коллинз возглавит поиск следующего генерального менеджера.

«Айлендерс» выражают сердечную благодарность Лу Ламорелло за его исключительную самоотдачу на протяжении последних семи лет. Его преданность команде соответствует его карьере в Зале славы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем регулярном сезоне-2024/2025 «Айлендерс» не смогли пробиться в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.