Игорь Ожиганов стал седьмым защитником в истории КХЛ, отдавшим 200 передач

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов отметился двумя результативными передачами в победном шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (6:1). Ожиганов стал седьмым защитником, отдавшим 200 передач во встречах КХЛ. Теперь на счету игрока обороны 201 ассист в 770 матчах в КХЛ.

Лидером КХЛ по числу результативных передач среди защитников является Кевин Даллман. Канадский игрок обороны отдал 289 передач в 620 встречах. Далее следуют Илья Никулин (259 передач), Кирилл Кольцов (248), Андрей Сергеев (225), Никита Нестеров (204) и Евгений Медведев (201).

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф одолели минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.