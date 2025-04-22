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Игорь Ожиганов стал седьмым защитником в истории КХЛ, отдавшим 200 передач

Игорь Ожиганов стал седьмым защитником в истории КХЛ, отдавшим 200 передач
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов отметился двумя результативными передачами в победном шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (6:1). Ожиганов стал седьмым защитником, отдавшим 200 передач во встречах КХЛ. Теперь на счету игрока обороны 201 ассист в 770 матчах в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

Лидером КХЛ по числу результативных передач среди защитников является Кевин Даллман. Канадский игрок обороны отдал 289 передач в 620 встречах. Далее следуют Илья Никулин (259 передач), Кирилл Кольцов (248), Андрей Сергеев (225), Никита Нестеров (204) и Евгений Медведев (201).

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф одолели минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.

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