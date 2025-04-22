Игорь Ожиганов стал седьмым защитником в истории КХЛ, отдавшим 200 передач
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов отметился двумя результативными передачами в победном шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (6:1). Ожиганов стал седьмым защитником, отдавшим 200 передач во встречах КХЛ. Теперь на счету игрока обороны 201 ассист в 770 матчах в КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5) 0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5) 0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4) 0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5) 0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5) 1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5) 1:6 Комтуа – 54:56 (en)
Лидером КХЛ по числу результативных передач среди защитников является Кевин Даллман. Канадский игрок обороны отдал 289 передач в 620 встречах. Далее следуют Илья Никулин (259 передач), Кирилл Кольцов (248), Андрей Сергеев (225), Никита Нестеров (204) и Евгений Медведев (201).
В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором». Челябинцы в 1/4 плей-офф одолели минское «Динамо». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2025
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:55
-
19:24
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:46
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:03
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:00
-
12:42
-
12:23