«Пока пусто». Гатиятулин поделился эмоциями от вылета «Ак Барса» из плей-офф КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от вылета казанской команды из плей-офф КХЛ. «Ак Барс» в шестом матче серии уступил московскому «Динамо» (1:6) и завершил сезон.

«Непростой сезон. Эмоции? Пока пусто. «Динамо» с победой в серии. Для нас сезон завершён. Если не брать сегодняшний матч, в целом по серии всё было рядом, уступили в фокусе на моментах, нас наказывал соперник за ошибки. Не смогли взять своё в четвёртом и пятом матче. Как минимум не уступили по игре, но за наши ошибки в обороне нас наказывали, мы своими моментами не смогли воспользоваться.

Обе команды, и «Динамо», и «Автомобилист» системные, организованные. Непросто так они и место в регулярном чемпионате высокое заняли. Но мы отталкивались прежде всего от своей игры. Возможно, в первой серии были немного свежее, сейчас усталость накопилась определённая», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.