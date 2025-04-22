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«Пока пусто». Гатиятулин поделился эмоциями от вылета «Ак Барса» из плей-офф КХЛ

«Пока пусто». Гатиятулин поделился эмоциями от вылета «Ак Барса» из плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от вылета казанской команды из плей-офф КХЛ. «Ак Барс» в шестом матче серии уступил московскому «Динамо» (1:6) и завершил сезон.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

«Непростой сезон. Эмоции? Пока пусто. «Динамо» с победой в серии. Для нас сезон завершён. Если не брать сегодняшний матч, в целом по серии всё было рядом, уступили в фокусе на моментах, нас наказывал соперник за ошибки. Не смогли взять своё в четвёртом и пятом матче. Как минимум не уступили по игре, но за наши ошибки в обороне нас наказывали, мы своими моментами не смогли воспользоваться.

Обе команды, и «Динамо», и «Автомобилист» системные, организованные. Непросто так они и место в регулярном чемпионате высокое заняли. Но мы отталкивались прежде всего от своей игры. Возможно, в первой серии были немного свежее, сейчас усталость накопилась определённая», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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