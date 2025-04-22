Гатиятулин — о Мифтахове: проигрывает и побеждает команда, ответственность несёт тренер
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выход вратаря Амира Мифтахова в стартовом составе шестого матча серии с московским «Динамо». Голкипер был заменён после двух пропущенных шайб от трёх бросков.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5) 0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5) 0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4) 0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5) 0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5) 1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5) 1:6 Комтуа – 54:56 (en)
«У нас вратарский тандем, и мы шли тандемом. Были и хорошие матчи, и неудачные. Проигрывает и побеждает команда, ответственность за результат несёт главный тренер.
Непростая была как первая серия, так и вторая. Эмоциональных решений по составу мы не принимали, те ребята, кто не попадал в состав тоже были в тонусе, наши замены были сделаны не на эмоциях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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