Гатиятулин — о Мифтахове: проигрывает и побеждает команда, ответственность несёт тренер

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выход вратаря Амира Мифтахова в стартовом составе шестого матча серии с московским «Динамо». Голкипер был заменён после двух пропущенных шайб от трёх бросков.

«У нас вратарский тандем, и мы шли тандемом. Были и хорошие матчи, и неудачные. Проигрывает и побеждает команда, ответственность за результат несёт главный тренер.

Непростая была как первая серия, так и вторая. Эмоциональных решений по составу мы не принимали, те ребята, кто не попадал в состав тоже были в тонусе, наши замены были сделаны не на эмоциях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.