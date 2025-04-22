Ожиганов — о разгроме «Ак Барса»: заслуга наших нападающих, заставили ошибиться Билялова

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победу в шестом матче серии с «Ак Барсом» (6:1).
«Мы внесли коррективы в нашу игру после московских матчей, отмечу самоотверженность ребят, которые всё на себя ловили. Эти две игры в Казани, которые мы обсудили внутри команды, многое дали для коллектива. После московских игр было много хороших слов в адрес Билялова, особенно после второй игры. Значит, вынудили ошибиться, заслуга наших нападающих.
Нечасто команды отыгрываются с 0-2, эмоции выхлестнули, надо сейчас отпраздновать и готовиться дальше. За серией Минска и Челябинска не следили, они играли перед нами, в этот момент вся концентрация была уже на нашей встрече. Буквально за полтора-два часа до нашего матча играли, физически не могли посмотреть игры «Трактора» и минского «Динамо», – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 22 апреля 2025
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