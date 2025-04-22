Ожиганов — о споре с арбитром Морозовым: я что, должен идти к нему на поклон?

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал свой эмоциональный диалог с арбитром Сергеем Морозовым. Эпизод был показан в программе «Хороший гол» на «Кинопоиске».

«Вы считаете, я себя некорректно повёл? Как только появилось шоу «Хороший гол» и арбитрам повесили камеры на шлемы, у них общение резко поменялось. Этот эпизод – вытекающее из того получилось. Мне не стыдно извиниться перед судьями, когда я сказал кому-то что-то плохое. Не стыдно извиниться.

Но надо оставаться прежде всего человеком и общаться как человек с человеком. А не как человек, который может повлиять на ход игры… Я что, должен к нему идти на поклон? Я так не считаю. Или как минимум, когда с тобой разговаривают, нужно смотреть на собеседника. Я не считаю себя виноватым, могу это прямо сейчас сказать», – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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