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Гатиятулин — о возможной отставке после вылета: этого не слышал, фокусировались на работе

Гатиятулин — о возможной отставке после вылета: этого не слышал, фокусировались на работе
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги сезона для команды и ответил на вопрос о возможном ультиматуме от руководства.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

«Нужно всё проанализировать, игра закончилась полчаса назад, пока сложно подводить общие итоги. Задачи перед нами были и всегда понятны, какие перед клубом стоят. Разговоров о возможной отставке – я этого не слышал, мы фокусировались на своей работе и выполняли её.

Кого вижу фаворитом в розыгрыше Кубка Гагарина? Время безусловных фаворитов ушло, команды сейчас подравнялись. Сложно предсказать и кого-то выделить отдельно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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