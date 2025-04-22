Гатиятулин — о возможной отставке после вылета: этого не слышал, фокусировались на работе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги сезона для команды и ответил на вопрос о возможном ультиматуме от руководства.

«Нужно всё проанализировать, игра закончилась полчаса назад, пока сложно подводить общие итоги. Задачи перед нами были и всегда понятны, какие перед клубом стоят. Разговоров о возможной отставке – я этого не слышал, мы фокусировались на своей работе и выполняли её.

Кого вижу фаворитом в розыгрыше Кубка Гагарина? Время безусловных фаворитов ушло, команды сейчас подравнялись. Сложно предсказать и кого-то выделить отдельно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.