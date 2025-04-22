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Алексей Кудашов — о проходе «Ак Барса»: хочу поблагодарить Господа Бога

Алексей Кудашов — о проходе «Ак Барса»: хочу поблагодарить Господа Бога
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выход в полуфинал Кубка Гагарина после победы над «Ак Барсом» (6:1) в шестом матче серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

— Во-первых, я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что нам дал в этой сложной серии удачу и победу. Во-вторых, я хочу поблагодарить игроков команды «Ак Барс» за эту серию, она была очень сложной, несмотря на счёт – каждая игра была как качели. Поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который подготовил очень хорошую команду, болельщиков «Ак Барса», которые поддерживали команду и были по-хорошему культурны. Также хочу поблагодарить нашу игроков за самоотдачу и болельщиков, которые и в Москве, и по всей стране поддерживали нас. В каких-то играх нам действительно сопутствовала удача, но мы находили пути, чтобы добиться побед.

— Согласны с тем, что в этой серии сказался вратарский фактор? Подъяпольский выиграл дуэли у обоих вратарей.
— Можно долго философствовать. Плей-офф – это совокупность. Один из тренеров соперника как-то мне сказал, что без вратаря не выиграть, без большинства — тоже не выиграть. Чтобы что-то выигрывать в серии до четырёх побед, надо, чтобы было всё. «Ак Барс» — это системная команда, физически хорошо готовая. Ещё раз хочу поблагодарить Господа, который дал нам сегодня победу.

— Но обычно в равных сериях вратари всё же решают…
— Да, и не только в равных сериях. Могу много примеров привести, когда вратари вытаскивали слабые команды в плей-офф. Это совершенно нормальное явление. Но хочу сказать, что Моторыгин и в прошлой серии у нас играл, и в этой задел сделал. Все молодцы, я не хочу никого выделять – каждый вносит свой вклад в победу, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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