Алексей Кудашов — о проходе «Ак Барса»: хочу поблагодарить Господа Бога

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выход в полуфинал Кубка Гагарина после победы над «Ак Барсом» (6:1) в шестом матче серии.

— Во-первых, я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что нам дал в этой сложной серии удачу и победу. Во-вторых, я хочу поблагодарить игроков команды «Ак Барс» за эту серию, она была очень сложной, несмотря на счёт – каждая игра была как качели. Поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который подготовил очень хорошую команду, болельщиков «Ак Барса», которые поддерживали команду и были по-хорошему культурны. Также хочу поблагодарить нашу игроков за самоотдачу и болельщиков, которые и в Москве, и по всей стране поддерживали нас. В каких-то играх нам действительно сопутствовала удача, но мы находили пути, чтобы добиться побед.

— Согласны с тем, что в этой серии сказался вратарский фактор? Подъяпольский выиграл дуэли у обоих вратарей.

— Можно долго философствовать. Плей-офф – это совокупность. Один из тренеров соперника как-то мне сказал, что без вратаря не выиграть, без большинства — тоже не выиграть. Чтобы что-то выигрывать в серии до четырёх побед, надо, чтобы было всё. «Ак Барс» — это системная команда, физически хорошо готовая. Ещё раз хочу поблагодарить Господа, который дал нам сегодня победу.

— Но обычно в равных сериях вратари всё же решают…

— Да, и не только в равных сериях. Могу много примеров привести, когда вратари вытаскивали слабые команды в плей-офф. Это совершенно нормальное явление. Но хочу сказать, что Моторыгин и в прошлой серии у нас играл, и в этой задел сделал. Все молодцы, я не хочу никого выделять – каждый вносит свой вклад в победу, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.