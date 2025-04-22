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Даниил Журавлёв: это не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл

Даниил Журавлёв: это не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв прокомментировал поражение в шестом матче серии от московского «Динамо» (1:6).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

«Нормально ощущал себя. Тренировался, работал, ждал своего шанса. И вот он выпал. Непривычно было после паузы играть, но в целом – всё в рабочем режиме. Определённое волнение, конечно, было, давно не играл, а тут сразу – решающий матч. Первые пару смен было волнение, потом ушло, нормально вошёл в игру.

Установка была играть так же, как в первых двух матчах, не давать шанса, не допускать потерь. Чуть-чуть стали играть по-другому после первых московских игр, сами начали ошибаться, результат – на табло. Первые две встречи сыграли хорошо, а потом сами себе голы начали «привозить». Не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл. Скорее так бы сказал. Начали шайбу терять на ровном месте», – сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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