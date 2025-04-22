Даниил Журавлёв: это не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв прокомментировал поражение в шестом матче серии от московского «Динамо» (1:6).
«Нормально ощущал себя. Тренировался, работал, ждал своего шанса. И вот он выпал. Непривычно было после паузы играть, но в целом – всё в рабочем режиме. Определённое волнение, конечно, было, давно не играл, а тут сразу – решающий матч. Первые пару смен было волнение, потом ушло, нормально вошёл в игру.
Установка была играть так же, как в первых двух матчах, не давать шанса, не допускать потерь. Чуть-чуть стали играть по-другому после первых московских игр, сами начали ошибаться, результат – на табло. Первые две встречи сыграли хорошо, а потом сами себе голы начали «привозить». Не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл. Скорее так бы сказал. Начали шайбу терять на ровном месте», – сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 22 апреля 2025
-
23:10
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:55
-
19:24
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:46
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:10