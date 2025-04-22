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Журавлёв — о Мифтахове: это хоккей, все ошибаются. Жизнь на этом не заканчивается

Журавлёв — о Мифтахове: это хоккей, все ошибаются. Жизнь на этом не заканчивается
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв оценил игру вратаря Амира Мифтахова, который был заменён в середине первого периода шестого матча серии с московским «Динамо» (1:6).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

«Это хоккей. Они две быстрые забросили шайбы, мы тоже могли забить. Быстрые голы нас не надломили, просто отошли от своего хоккея… Результат на табло, и такой итог всего сезона. Все мы люди, люди устают, полевые, вратари. Надо было добавить свежих людей в команду.

Амира Мифтахова поддержали, это хоккей, все ошибаются. Жизнь на этом не заканчивается. За плей-офф следить всё равно буду, хоккей интересно смотреть. Кого вижу фаворитом? Не знаю, все команды хорошие. «Динамо» хорошо сыграло с нами. Не могу сказать, кто фаворит, все, кто остались в борьбе, могут выиграть кубок», – сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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