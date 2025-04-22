Журавлёв — о Мифтахове: это хоккей, все ошибаются. Жизнь на этом не заканчивается

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв оценил игру вратаря Амира Мифтахова, который был заменён в середине первого периода шестого матча серии с московским «Динамо» (1:6).
«Это хоккей. Они две быстрые забросили шайбы, мы тоже могли забить. Быстрые голы нас не надломили, просто отошли от своего хоккея… Результат на табло, и такой итог всего сезона. Все мы люди, люди устают, полевые, вратари. Надо было добавить свежих людей в команду.
Амира Мифтахова поддержали, это хоккей, все ошибаются. Жизнь на этом не заканчивается. За плей-офф следить всё равно буду, хоккей интересно смотреть. Кого вижу фаворитом? Не знаю, все команды хорошие. «Динамо» хорошо сыграло с нами. Не могу сказать, кто фаворит, все, кто остались в борьбе, могут выиграть кубок», – сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 22 апреля 2025
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