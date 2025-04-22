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Кудашов — о выходе «Динамо» в полуфинал Кубка Гагарина: мы воюем за одно

Кудашов — о выходе «Динамо» в полуфинал Кубка Гагарина: мы воюем за одно
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выход в полуфинал Кубка Гагарина, где бело-голубые встретятся с «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

— В первых матчах вы пускали габаритных игроков на пятак, не удавалось их закрыть. В течение серии минимизировали проблему. За счёт чего удалось изменить ситуацию?
— У нас сначала был СКА, сейчас – «Ак Барс». Здесь мы были не готовы именно к такому организованному рабочему хоккею и команде, которая знает, что делает, и добивается результата. Слава богу, мы успели вовремя сообразить, перестроиться, сделать выводы.

— Стояла ли перед командой задача попадания минимум в полуфинал?
— Какая разница – проиграли в финале или попали в полуфинал?

— Есть информация, что руководство поставило такую задачу…
— Руководство всегда ставит задачи. Есть Кубок, вы помните финалистов и полуфиналистов? Я знаю, сколько выигрывали «Ак Барс», «Динамо».

— Есть такая вещь, как медали…
— Мы ушли от того состояния и, по-моему, боремся давно за Кубок. Помню, Радулов в прошлом году сказал: «Какая разница, когда ты проигрываешь, Кубок – один».

— То есть нет морального успокоения?
— Ещё раз повторюсь, мы воюем за одно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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