Кудашов — о выходе «Динамо» в полуфинал Кубка Гагарина: мы воюем за одно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выход в полуфинал Кубка Гагарина, где бело-голубые встретятся с «Трактором».
— В первых матчах вы пускали габаритных игроков на пятак, не удавалось их закрыть. В течение серии минимизировали проблему. За счёт чего удалось изменить ситуацию?
— У нас сначала был СКА, сейчас – «Ак Барс». Здесь мы были не готовы именно к такому организованному рабочему хоккею и команде, которая знает, что делает, и добивается результата. Слава богу, мы успели вовремя сообразить, перестроиться, сделать выводы.
— Стояла ли перед командой задача попадания минимум в полуфинал?
— Какая разница – проиграли в финале или попали в полуфинал?
— Есть информация, что руководство поставило такую задачу…
— Руководство всегда ставит задачи. Есть Кубок, вы помните финалистов и полуфиналистов? Я знаю, сколько выигрывали «Ак Барс», «Динамо».
— Есть такая вещь, как медали…
— Мы ушли от того состояния и, по-моему, боремся давно за Кубок. Помню, Радулов в прошлом году сказал: «Какая разница, когда ты проигрываешь, Кубок – один».
— То есть нет морального успокоения?
— Ещё раз повторюсь, мы воюем за одно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.