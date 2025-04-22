Кудашов — о выходе «Динамо» в полуфинал Кубка Гагарина: мы воюем за одно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выход в полуфинал Кубка Гагарина, где бело-голубые встретятся с «Трактором».

— В первых матчах вы пускали габаритных игроков на пятак, не удавалось их закрыть. В течение серии минимизировали проблему. За счёт чего удалось изменить ситуацию?

— У нас сначала был СКА, сейчас – «Ак Барс». Здесь мы были не готовы именно к такому организованному рабочему хоккею и команде, которая знает, что делает, и добивается результата. Слава богу, мы успели вовремя сообразить, перестроиться, сделать выводы.

— Стояла ли перед командой задача попадания минимум в полуфинал?

— Какая разница – проиграли в финале или попали в полуфинал?

— Есть информация, что руководство поставило такую задачу…

— Руководство всегда ставит задачи. Есть Кубок, вы помните финалистов и полуфиналистов? Я знаю, сколько выигрывали «Ак Барс», «Динамо».

— Есть такая вещь, как медали…

— Мы ушли от того состояния и, по-моему, боремся давно за Кубок. Помню, Радулов в прошлом году сказал: «Какая разница, когда ты проигрываешь, Кубок – один».

— То есть нет морального успокоения?

— Ещё раз повторюсь, мы воюем за одно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.