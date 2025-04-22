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«В том моменте уже признали — был удар головой». Кудашов — о словах Ожиганова

«В том моменте уже признали — был удар головой». Кудашов — о словах Ожиганова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил споры защитника Игоря Ожиганова с арбитром Сергеем Морозовым по поводу эпизода с ударом головой форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка.

— Сейчас мы обсуждали эпизод с Игорем Ожигановым из программы «Хороший гол», он на повышенных тонах общался в одной из игр с арбитром…
— А вы знаете, в том моменте уже признали, что был удар головой? Мы просили посмотреть момент.

— То есть манера общения вас устроила?
— Манера общения уходит на второй план, когда вы играете, отдаёте все эмоции и силы. На то они и судьи, чтобы разбираться в ситуации, в психологии, относиться к игрокам соответствующе, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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