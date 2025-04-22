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Кудашов после выхода в полуфинал: динамовская школа разваливается. Честно, думаю об этом

Кудашов после выхода в полуфинал: динамовская школа разваливается. Честно, думаю об этом
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о проблемах в спортивной школе бело-голубых.

— У вас второй выход в карьере в третий раунд. Видел, что пешком с арены в отель вы шли задумчивым. Что у вас в голове было в этот момент?
— У меня младший сын занимается в команде 2015 года. У них вчера ушли из команды два тренера и 10 человек — не захотели оставаться в школе, там своя проблема. Сегодня тренировку отменили, не знаем, кто будет тренером. Динамовская школа у нас разваливается, я, честно, думаю об этом.

— Сегодня вы уже сравнивали две серии. Можете сравнить их по уровню сложности?
— «Ак Барс» сильнее. Да, СКА – это давление, исполнители. Но я бы не удивился, если бы «Ак Барс» прошёл нас и выиграл Кубок Гагарина. У них есть цель, физика, организация – вся республика работает на результат.

— Тогда Анвар Гатиятулин сильнее Романа Ротенберга?
— Следующий вопрос, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Отметим, что в январе 2024 года бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов был назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых.

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