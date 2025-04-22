Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Монреаля» рассказал, планирует ли он заявить тафгая на второй матч с «Кэпиталз»

Тренер «Монреаля» рассказал, планирует ли он заявить тафгая на второй матч с «Кэпиталз»
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиес» Мартен Сан-Луи рассказал, планирует ли он заявить тафгая Арбера Джекая на второй матч серии с «Вашингтон Кэпиталз». В составе канадской команды много молодых хоккеистов, которые испытывают физическое давление со стороны игроков столичной команды, например, Тома Уилсона.

«Я знаю, что вы, ребята, просто пытаетесь заставить меня ответить. Я не знаю. У меня есть Джекай. Это карта, которую я могу разыграть. Пока не знаю, будет ли он в составе на вторую игру. Но хорошо, что он есть», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Напомним, «Вашингтон» выиграл первую встречу серии первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Второй матч состоится в ночь на 24 апреля.

Материалы по теме
Фантастическая игра Овечкина! Оформил дубль, набрал три очка и зарешал в овертайме
Видео
Фантастическая игра Овечкина! Оформил дубль, набрал три очка и зарешал в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android