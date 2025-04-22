Тренер «Монреаля» рассказал, планирует ли он заявить тафгая на второй матч с «Кэпиталз»

Главный тренер «Монреаль Канадиес» Мартен Сан-Луи рассказал, планирует ли он заявить тафгая Арбера Джекая на второй матч серии с «Вашингтон Кэпиталз». В составе канадской команды много молодых хоккеистов, которые испытывают физическое давление со стороны игроков столичной команды, например, Тома Уилсона.

«Я знаю, что вы, ребята, просто пытаетесь заставить меня ответить. Я не знаю. У меня есть Джекай. Это карта, которую я могу разыграть. Пока не знаю, будет ли он в составе на вторую игру. Но хорошо, что он есть», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Напомним, «Вашингтон» выиграл первую встречу серии первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Второй матч состоится в ночь на 24 апреля.