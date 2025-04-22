Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 22 апреля 2025 года

Сегодня, 22 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и прошли в полуфинал Кубка Гагарина, где встретятся с «Трактором». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-3;

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4-2.