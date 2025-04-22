Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 22 апреля 2025 года

Сегодня, 22 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 6:1. Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и прошли в полуфинал Кубка Гагарина, где встретятся с «Трактором». Серия начнётся 28 апреля в Челябинске.
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 3-3;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4-2.
- 22 апреля 2025
-
23:40
-
23:20
-
23:10
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:55
-
19:24
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:46
-
16:15
-
15:50