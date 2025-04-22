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Рашевский рассказал, за счёт чего «Динамо» выиграло 4 матча подряд в серии с «Ак Барсом»

Рашевский рассказал, за счёт чего «Динамо» выиграло 4 матча подряд в серии с «Ак Барсом»
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил победу в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в которой бело-голубые уступали со счётом 0-2 после двух матчей и одержали четыре победы кряду.

– При счёте 0-2 в серии что-то поменяли? Может, было давление от руководства или, наоборот, никто не нагнетал?
– Стояла задача выиграть хотя бы один матч в Казани, вернуть серию в Москву. Мы вдвойне выполнили задачу, сделали счёт 2-2, а дальше поймали кураж, поймали свою игру. Мы поняли, кто и что должен делать. За счёт самоотдачи и старания «Динамо» смогло выиграть четыре встречи подряд. Играли в обороне, ловили шайбу на себя, сколько блокированных бросков у нас… Невозможно обыграть команду, блокирующую 25-30 бросков за матч. Мы понимали, что голы придут, но самое главное – не пропустить.

– Заглядывая в полуфинал, остался должок перед «Трактором»? В прошлом сезоне уступили им 0-4 в серии.
– Самое главное – не выходить с мыслью о мести. Нужно выходить и играть на победу. Тогда всё получится, – цитирует Рашевского Metaratings.ru.

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