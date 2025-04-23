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Карбери отреагировал на результативную игру Овечкина в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал результативную игру нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:2 ОТ). Россиянин отметился дублем и результативной передачей.

«Ови поучаствовал в нескольких важных эпизодах, был агрессивен, задавал тон. Он был лидером команды и вёл парней в бой», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Теперь на счету Овечкина 74 шайбы за всю историю выступлений в плей-офф НХЛ. Также он отметился 70 результативными передачами в 152 играх.

Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.