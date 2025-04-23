Карбери отреагировал на результативную игру Овечкина в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал результативную игру нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:2 ОТ). Россиянин отметился дублем и результативной передачей.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp) 2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09 2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp) 2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45 3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26
«Ови поучаствовал в нескольких важных эпизодах, был агрессивен, задавал тон. Он был лидером команды и вёл парней в бой», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».
Теперь на счету Овечкина 74 шайбы за всю историю выступлений в плей-офф НХЛ. Также он отметился 70 результативными передачами в 152 играх.
Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
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