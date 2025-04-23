Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче серии

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Шейн Гостисбер, Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Дэвилз» отличился Йеспер Братт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

Следующая встреча серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени.