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Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче серии

Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче серии
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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хаула, Хэмилтон) – 03:51     1:1 Гостисбер (Блейк, Ахо) – 22:57     2:1 Мартинук (Орлов) – 25:54 (sh)     3:1 Джарвис (Мартинук) – 59:23    

В составе победителей голами отметились Шейн Гостисбер, Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Дэвилз» отличился Йеспер Братт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Харрикейнз».

Следующая встреча серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени.

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