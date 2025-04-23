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Вратарь «Вашингтона» высказался о яркой игре Овечкина в первом матче плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» высказался о яркой игре Овечкина в первом матче плей-офф НХЛ
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре капитана столичной команды Александра Овечкина в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

«Он, безусловно, является величайшим хоккеистом мира, не так ли? Сложно добавить что-то новое. Его влияние на игру было решающим на протяжении всего матча — он, похоже, сыграл роль во всех забитых голах. Наблюдать за его действиями — это настоящая находка. Иметь возможность выступать вместе с ним — это большая честь», — приводит слова Томпсона The Score.

Напомним, в этой встрече 39-летний россиянин поучаствовал во всех голах столичной команды, оформив дубль и отдав результативную передачу.

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