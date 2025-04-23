Вратарь «Вашингтона» высказался о яркой игре Овечкина в первом матче плей-офф НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре капитана столичной команды Александра Овечкина в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2.
«Он, безусловно, является величайшим хоккеистом мира, не так ли? Сложно добавить что-то новое. Его влияние на игру было решающим на протяжении всего матча — он, похоже, сыграл роль во всех забитых голах. Наблюдать за его действиями — это настоящая находка. Иметь возможность выступать вместе с ним — это большая честь», — приводит слова Томпсона The Score.
Напомним, в этой встрече 39-летний россиянин поучаствовал во всех голах столичной команды, оформив дубль и отдав результативную передачу.
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