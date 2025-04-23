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Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз, результат матча 23 апреля 2025, счёт 3:2 ОТ, второй матч первого раунда плей-офф НХЛ

«Торонто» удвоил преимущество в серии с «Оттавой». У Тавареса и Мэттьюса — три очка
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В ночь с 22 на 23 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Нюландер, Таварес) – 03:43     2:0 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 08:20 (pp)     2:1 Ткачук (Жиру, Шабо) – 35:41 (pp)     2:2 Годетт (Клевен, Штюцле) – 54:47     3:2 Доми (Бенуа) – 63:09    

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Морган Райлли и форвард Джон Таварес. В овертайме победную шайбу забросил американец Макс Доми. В активе звёздного американского нападающего хозяев Остона Мэттьюса результативная передача.

У гостей шайбами отличились американцы Брэди Ткачук и Адам Годетт. Российский защитник Артём Зуб остался без очков.

Таким образом, «Торонто» упрочил преимущество в серии, сделав счёт 2-0 после домашней серии. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 25 апреля в столице Канады.

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