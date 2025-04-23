Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торонто» удвоил преимущество в серии с «Оттавой». У Тавареса и Мэттьюса — три очка

В ночь с 22 на 23 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Морган Райлли и форвард Джон Таварес. В овертайме победную шайбу забросил американец Макс Доми. В активе звёздного американского нападающего хозяев Остона Мэттьюса результативная передача.

У гостей шайбами отличились американцы Брэди Ткачук и Адам Годетт. Российский защитник Артём Зуб остался без очков.

Таким образом, «Торонто» упрочил преимущество в серии, сделав счёт 2-0 после домашней серии. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 25 апреля в столице Канады.

Материалы по теме Видео Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче серии

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: