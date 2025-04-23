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Василевский пропустил пять шайб за 30 минут и не был заменён в матче «Тампы» с «Флоридой»

Василевский пропустил пять шайб за 30 минут и не был заменён в матче «Тампы» с «Флоридой»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил пять шайб после 11 бросков от «Флориду Пантерз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который проходит эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Луостаринен, Маршан) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу гостей. Отметим, несмотря на данную статистику россиянин не был заменён.

Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде этой встречи. Его коэффициент полезности на данный момент — «+1».

Андрей Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года.

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