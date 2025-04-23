Василевский пропустил пять шайб за 30 минут и не был заменён в матче «Тампы» с «Флоридой»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил пять шайб после 11 бросков от «Флориду Пантерз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который проходит эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу гостей. Отметим, несмотря на данную статистику россиянин не был заменён.

Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде этой встречи. Его коэффициент полезности на данный момент — «+1».

Андрей Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: