Клод Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в Кубке Стэнли
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру стал четвёртым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф НХЛ в возрасте 37 лет или старше. Во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 OT, 0-2 в серии) Жиру отметился результативной передачей, ему исполнилось 37 лет в январе 2025 года.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Нюландер, Таварес) – 03:43 2:0 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 08:20 (pp) 2:1 Ткачук (Жиру, Шабо) – 35:41 (pp) 2:2 Годетт (Клевен, Штюцле) – 54:47 3:2 Доми (Бенуа) – 63:09
Ранее в Кубке Стэнли за «Оттаву» набирали очки в возрасте 37+ только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), российский защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и нападающий Рэнди Кунневорт (одно очко в 1998 году), сообщает StatsCentre.
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