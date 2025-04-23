Клод Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в Кубке Стэнли

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру стал четвёртым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф НХЛ в возрасте 37 лет или старше. Во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 OT, 0-2 в серии) Жиру отметился результативной передачей, ему исполнилось 37 лет в январе 2025 года.

Ранее в Кубке Стэнли за «Оттаву» набирали очки в возрасте 37+ только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), российский защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и нападающий Рэнди Кунневорт (одно очко в 1998 году), сообщает StatsCentre.

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