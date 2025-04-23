«Флорида» крупно обыграла «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли. У Бобровского — 20 сейвов

Сегодня, утром 23 апреля мск на льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 6:2 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (1+1), Сэм Райнхарт (1+1), Нейт Шмидт (дубль) и Мэттью Ткачук (2+1). Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу. Голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.
У хозяев забивали Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отличился результативным пасом в этой встрече. В активе вратаря Андрея Василевского всего 10 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, «Флорида» вышла вперёд в серии, сделав счёт 1-0. Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 25 апреля в Тампе.
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