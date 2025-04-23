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Дуэт Кучеров — Хедман вышел на третье место в истории Кубка Стэнли по одному показателю

Дуэт Кучеров — Хедман вышел на третье место в истории Кубка Стэнли по одному показателю
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Дуэт из хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шведский защитник Виктор Хедман и российский форвард Никита Кучеров стали участниками одной и той же голевой комбинации в плей-офф Национальной хоккейной лиги в 47-й раз. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Маршан, Беннетт) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04     2:6 Шмидт (Ткачук, Барков) – 45:09 (pp)    

Кучеров и Хедман стали ассистентами на шайбу американского нападающего Джейка Гюнцеля в первом периоде первой встречи 1/8 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6), который недавно завершился в Тампе.

Единственными другими дуэтами из нападающего и защитника, отметившиеся большим количеством участий в совместных голевых комбинациях в Кубке Стэнли, являются Пол Коффи и Уэйн Гретцки (51), а также Денис Потвен и Майк Босси (49).

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Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

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