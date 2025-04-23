Дуэт Кучеров — Хедман вышел на третье место в истории Кубка Стэнли по одному показателю

Дуэт из хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шведский защитник Виктор Хедман и российский форвард Никита Кучеров стали участниками одной и той же голевой комбинации в плей-офф Национальной хоккейной лиги в 47-й раз. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Кучеров и Хедман стали ассистентами на шайбу американского нападающего Джейка Гюнцеля в первом периоде первой встречи 1/8 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6), который недавно завершился в Тампе.

Единственными другими дуэтами из нападающего и защитника, отметившиеся большим количеством участий в совместных голевых комбинациях в Кубке Стэнли, являются Пол Коффи и Уэйн Гретцки (51), а также Денис Потвен и Майк Босси (49).

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: