Вратарь «Торонто» получил малый штраф за два удара и два толчка соперника в одном эпизоде
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз получил двухминутный штраф за агрессивную игру во время второй домашней встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз», который завершился недавно победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Нюландер, Таварес) – 03:43 2:0 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 08:20 (pp) 2:1 Ткачук (Жиру, Шабо) – 35:41 (pp) 2:2 Годетт (Клевен, Штюцле) – 54:47 3:2 Доми (Бенуа) – 63:09
На 25-й минуте встречи американский вратарь дважды ударил и два раза толкнул форварда «Оттавы» Ридли Грейга, который всё время находился вблизи ворот Столарза. Все действия вратаря пришлись на один эпизод, после которого арбитры приняли решение выписать американцу малый штраф.
По итогам двух первых матчей серии «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч пройдёт в столице Канады Оттаве 25 апреля.
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