Вратарь «Торонто» получил малый штраф за два удара и два толчка соперника в одном эпизоде

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз получил двухминутный штраф за агрессивную игру во время второй домашней встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз», который завершился недавно победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 25-й минуте встречи американский вратарь дважды ударил и два раза толкнул форварда «Оттавы» Ридли Грейга, который всё время находился вблизи ворот Столарза. Все действия вратаря пришлись на один эпизод, после которого арбитры приняли решение выписать американцу малый штраф.

ВИДЕО

По итогам двух первых матчей серии «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч пройдёт в столице Канады Оттаве 25 апреля.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: