Ахо догнал Селянне в топ-6 финских ассистентов за всю историю Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо вошёл в топ-6 лучших финских хоккеистов по результативным передачам в истории плей-офф НХЛ, поравнявшись по их количеству с легендарным Теэму Селянне (по 44). Во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) Ахо отметился ассистом на 23-й минуте.

В рейтинге лучших ассистентов из Финляндии за всю историю Кубка Стэнли Ахо и Селянне уступают только Яри Курри (127 передач), Микко Рантанену (67 передач), Валтери Филппуле (61 передача), Эсе Тикканену (60 передач) и Миро Хейсканену (45 передач).

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