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Ахо догнал Селянне в топ-6 финских ассистентов за всю историю Кубка Стэнли

Ахо догнал Селянне в топ-6 финских ассистентов за всю историю Кубка Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо вошёл в топ-6 лучших финских хоккеистов по результативным передачам в истории плей-офф НХЛ, поравнявшись по их количеству с легендарным Теэму Селянне (по 44). Во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) Ахо отметился ассистом на 23-й минуте.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хаула, Хэмилтон) – 03:51     1:1 Гостисбер (Блейк, Ахо) – 22:57     2:1 Мартинук (Орлов) – 25:54 (sh)     3:1 Джарвис (Мартинук) – 59:23    

В рейтинге лучших ассистентов из Финляндии за всю историю Кубка Стэнли Ахо и Селянне уступают только Яри Курри (127 передач), Микко Рантанену (67 передач), Валтери Филппуле (61 передача), Эсе Тикканену (60 передач) и Миро Хейсканену (45 передач).

Плей-офф НХЛ. Календарь
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Видео: Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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