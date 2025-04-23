Василевский установил личный антирекорд Кубка Стэнли по важному статистическому показателю

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил личный антирекорд по проценту отражённых бросков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги за всю карьеру. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.

Это произошло в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился уверенной гостевой победой «пантер» со счётом 6:2. Василевский продемонстрировал в этой игре худший личный процент отражённых бросков в плей-офф НХЛ — 0,625 (62,5%). Андрей совершил всего 10 сейвов после 16 бросков за весь матч.

Всего в сезоне-2024/2025 регулярки Василевский провёл 63 матча за «молний», имея 92,1% отражённых бросков. В среднем за игру россиянин пропускал 2,18 гола.

30-летний Василевский является обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года.

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