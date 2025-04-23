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23 апреля главные новости спорта, результаты футбола, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ и НБА, Андрей Василевский, Винисиус

Худший матч Василевского в Кубке Стэнли, ФИФА может отстранить Винисиуса. Главное к утру
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил личный статистический антирекорд в Кубках Стэнли и не помог своей команде одержать победу в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением ФИФА в нарушении правил конфликта интересов, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» и сравнял счёт в серии в плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Флорида» крупно обыграла «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли. У Бобровского — 20 сейвов.
  2. ФИФА может отстранить Винисиуса от футбола — Marca.
  3. Дабл-даблы Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту» и сравняться в серии.
  4. «Барселона» победила «Мальорку» в 33-м туре и упрочила лидерство в Ла Лиге.
  5. Московское «Динамо» разгромило «Ак Барс» в Казани и вышло в 1/2 финала Кубка Гагарина.
  6. Волейболисты «Белогорья» стали бронзовыми призёрами Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО».
  7. Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче серии.
  8. «Оклахома» вновь обыграла «Мемфис» в плей-офф НБА. У Гилджес-Александера — 27 очков.
  9. «ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1.
  10. Василевский установил личный антирекорд Кубка Стэнли по важному статистическому показателю.
  11. Алексей Шведпервый в истории Единой лиги игрок, который набрал 4500 очков.
  12. «Манчестер Сити» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив на 90+4-й минуте.
  13. В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится с «Трактором».
  14. «Локомотив-Кубань» разгромил «Уралмаш» в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги.
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