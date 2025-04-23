Худший матч Василевского в Кубке Стэнли, ФИФА может отстранить Винисиуса. Главное к утру
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил личный статистический антирекорд в Кубках Стэнли и не помог своей команде одержать победу в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением ФИФА в нарушении правил конфликта интересов, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» и сравнял счёт в серии в плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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