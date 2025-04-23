Бобровский вышел на пятое место по победам в Кубке Стэнли среди голкиперов из Европы

23 апреля на льду «Амали-Арены» в американской Тампе завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 6:2 одержали гости.

В составе победителей российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 46-ю победу в Кубке Стэнли и вышел на чистое пятое место по данному показателю среди вратарей из Европы. Больше Сергея в плей-офф НХЛ побед среди европейцев одержали Андрей Василевский (66), Доминик Гашек (65), Хенрик Лундквист (61) и Туукка Раск (57).