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Бобровский вышел на пятое место по победам в Кубке Стэнли среди голкиперов из Европы

Бобровский вышел на пятое место по победам в Кубке Стэнли среди голкиперов из Европы
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23 апреля на льду «Амали-Арены» в американской Тампе завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Маршан, Беннетт) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04     2:6 Шмидт (Ткачук, Барков) – 45:09 (pp)    

В составе победителей российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 46-ю победу в Кубке Стэнли и вышел на чистое пятое место по данному показателю среди вратарей из Европы. Больше Сергея в плей-офф НХЛ побед среди европейцев одержали Андрей Василевский (66), Доминик Гашек (65), Хенрик Лундквист (61) и Туукка Раск (57).

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