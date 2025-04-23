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Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд, результат матча 23 апреля 2025, счет 2:5, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас» и сравнять счёт в серии Кубка Стэнли
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В ночь с 22 на 23 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:4, 5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     0:2 Фолиньо (Хартман) – 11:35     0:3 Цуккарелло (Юханссон) – 17:15     0:4 Капризов (Болди) – 23:59     1:4 Ханифин – 32:04     2:4 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 42:26     2:5 Капризов – 57:34    

В составе «Миннесоты» три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Капризов ассистировал Мэтту Болди в эпизоде с первым голом «Уайлд» на 10-й минуте, а также забросил четвёртую и пятую шайбы своей команды — на 24-й минуте и на 58-й минуте в пустые ворота. Остальные голы «Миннесоты» на счету Маркус Фолиньо и Матса Цуккарелло, у «Вегаса» отличились Ноа Ханифин и Томаш Гертл.

Третий матч серии пройдёт в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 24 на 25 апреля мск.

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