Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас» и сравнять счёт в серии Кубка Стэнли

В ночь с 22 на 23 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1 (2:4, 5:2).

В составе «Миннесоты» три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Капризов ассистировал Мэтту Болди в эпизоде с первым голом «Уайлд» на 10-й минуте, а также забросил четвёртую и пятую шайбы своей команды — на 24-й минуте и на 58-й минуте в пустые ворота. Остальные голы «Миннесоты» на счету Маркус Фолиньо и Матса Цуккарелло, у «Вегаса» отличились Ноа Ханифин и Томаш Гертл.

Третий матч серии пройдёт в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 24 на 25 апреля мск.