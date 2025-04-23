Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин высказался об игре форварда московского «Динамо» Комтуа в серии Кубка Гагарина

Яшкин высказался об игре форварда московского «Динамо» Комтуа в серии Кубка Гагарина
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение в серии Кубка Гагарина — 2025 от московского «Динамо» (2-4) и оценил игру форварда бело-голубых Макса Комтуа.

«Я думаю, главную роль сыграла наша игра в неравных составах. Вратарь «Динамо», конечно, молодец, но я думаю, что у нас всё было для того, чтобы забивать голы. Поэтому тут, я думаю, надо на себя посмотреть в первую очередь.

Комтуа — хороший игрок, поигравший в НХЛ. Своеобразный, поэтому молодец. Свою работу сделал», — приводит слова Яшкина ТАСС.

Напомним, московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android