Яшкин высказался об игре форварда московского «Динамо» Комтуа в серии Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение в серии Кубка Гагарина — 2025 от московского «Динамо» (2-4) и оценил игру форварда бело-голубых Макса Комтуа.

«Я думаю, главную роль сыграла наша игра в неравных составах. Вратарь «Динамо», конечно, молодец, но я думаю, что у нас всё было для того, чтобы забивать голы. Поэтому тут, я думаю, надо на себя посмотреть в первую очередь.

Комтуа — хороший игрок, поигравший в НХЛ. Своеобразный, поэтому молодец. Свою работу сделал», — приводит слова Яшкина ТАСС.

Напомним, московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.