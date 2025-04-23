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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 23 апреля 2025 года

Сегодня, 23 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 17:00 в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Счёт в серии равный — 3-3.

В 19:30 в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт седьмой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счёт в серии равный — 3-3.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-3;

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4-2.