Кирилл Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх играх плей-офф забивал два и более гола. Ранее у Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча.

Кроме того, Капризов стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очка в двух играх Кубка Стэнли. До этого в истории «Миннесоты» такое не удавалось никому.

На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1.