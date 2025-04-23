Кирилл Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх играх плей-офф забивал два и более гола. Ранее у Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча.
Кроме того, Капризов стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очка в двух играх Кубка Стэнли. До этого в истории «Миннесоты» такое не удавалось никому.
На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1.
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