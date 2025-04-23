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Кирилл Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли

Кирилл Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх играх плей-офф забивал два и более гола. Ранее у Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча.

Кроме того, Капризов стал первым игроком «дикарей», кто набрал три и более очка в двух играх Кубка Стэнли. До этого в истории «Миннесоты» такое не удавалось никому.

На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     0:2 Фолиньо (Хартман) – 11:35     0:3 Цуккарелло (Юханссон) – 17:15     0:4 Капризов (Болди) – 23:59     1:4 Ханифин – 32:04     2:4 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 42:26     2:5 Капризов – 57:34    
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